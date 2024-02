Hagen. Das Kultopia in Hagen braucht wieder eine Leitung. Damit die nicht sofort kapituliert, soll jetzt ein Mediator her. Absurd - findet Jens Stubbe.

Wie es genau zugeht hinter den Kulissen des Kultopias in Hagen - dazu mag es unterschiedliche Wahrnehmungen und Wahrheiten geben. Fest steht aber: Lange haben es die letzten beiden Leiterinnen des Jugend-Kulturzentrums in der Innenstadt nicht ausgehalten. Die Folge: Die so wichtige Arbeit in der Einrichtung und die Jugendlichen selbst bleiben seit langem auf der Strecke. Denn von regelmäßigen Angeboten ist nur wenig überliefert. Erst recht, seit man sich auch mit Externen überworfen hat und weitere städtische (Teilzeit-)Kräfte das Weite gesucht haben.