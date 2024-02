Hagen-Mitte. Gewalttat am frühen Sonntagmorgen mitten in der Hagener Innenstadt. Das Opfer: ein Taxifahrer. Eine Täterbeschreibung liegt vor.

Ein 54-jähriger Taxifahrer aus Hagen wurde am frühen Sonntagmorgen am Taxistand auf der Frankfurter Straße von zwei jungen Männern niedergeschlagen. Gegen 4.45 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung der Hagener Polizei von einem 49-jährigen Zeugen am Taxistand auf der Frankfurter Straße angehalten. Zuvor hatte dieser beobachten können, wie zwei junge Männer nach verbalen Pöbeleien den 54-jährigen Taxifahrer körperlich angegriffen hatten und dieser dabei zu Boden stürzte und sich am Kopf verletzte.

Als sich der Zeuge einschaltete, um dem Taxifahrer zu helfen, ergriffen die beiden Männer die Flucht in Richtung Großraumdiskothek Capitol. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang noch ohne Erfolg. Die beiden Männer können jedoch wie folgt beschrieben werden. Beide männlich, ca. 25 bis 27 Jahre alt, von schlanker Statur, arabisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, mit dunklen Jacken und Jeanshosen bekleidet.Der Geschädigte musste in einem Hagener Krankenhaus ambulant wegen der erlittenen Kopflatzwunde behandelt werden. Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 9862066 entgegen.