Hagen. In der NS-Zeit wurden Schwule gequält und getötet. Was das mit Diskriminierung heute zu tun hat - darum geht es in einer Ausstellung in Hagen.

Es gab den Tag, da spazierte Andreas Rau mit seinem Freund über den Bahnsteig am Hauptbahnhof in Dortmund. Von hinten näherte sich ein Fußball-Fan und pöbelte ihn an. „Bist du schwul, oder was?“, brüllte er. Und noch bevor Rau sich versah, spuckte der Mann ihm in das Schälchen mit Currywurst, das er in der Hand hielt.