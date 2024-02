Hohenlimburg. 42 Jahre lang ist der bekannte Reifenhändler schon selbstständig. Nun ist Schluss damit. Über das Glück, einen Nachfolger gefunden zu haben

Manfred Rau gehört zu den Menschen, die immer gerne gearbeitet haben. Er möchte im Rentenalter gerne weiter aktiv bleiben. Manfred Rau gehört auch zu den Menschen, die schon frühzeitig Verantwortung suchten und den Weg in eine erfolgreiche Selbständigkeit gewagt haben. Bereits 1982 hat sich der KFZ-Mechanikermeister als junger 23-Jähriger mit einer Tankstelle an der Karl-Ernst-Osthaus-Straße in Hagen auf eigene Füße gestellt. Seit dem 1998 ist Rau Eigentümer des Reifen- und Autoservices Manfred Rau in der Hohenlimburgerstraße 213. „Wir haben ja hier nicht nur den Reifenservice, wir führen auch Reparaturen durch“, erklärt Rau stolz, eine Kfz-Werkstatt hatte er damals selbst noch zusätzlich anbauen lassen. Der normale Autofahrer kennt den Reifenservice oft nur vom Wechsel seiner Sommer- und Winterreifen. Eine Grundvoraussetzung für perfekt funktionierende Fahrzeuge in unterschiedlichen Jahreszeiten, Sicherheit auf der Straße und Fahrkomfort. Nun hört Manfred Rau auf. Die Zukunft der Werkstatt aber ist gesichert.