Emst. Vor einem Jahr brannte an gleicher Stelle das Vereinsheim nieder. Jetzt brach wieder ein Feuer am Loheplatz aus.

Schon wieder ein Feuer. Schon wieder auf dem ehemaligen Gelände von Hagen 11 am Emster Loheplatz. Nach ersten Erkenntnissen zerstörten Flammen am Sonntagabend einen Überseecontainer, in dem Material untergebracht war.

Vor rund einem Jahr brannte am Loheplatz das alte Clubheim von Hagen 11 nieder. © Alex Talash | Alex Talash

Die Feuerwehr hat den Brand mittlerweile unter Kontrolle bekommen. Die Nachlöscharbeiten laufen. Vor rund einem Jahr hatte ein Großbrand das ehemalige Vereinsheim von Hagen 11 auf dem Loheplatz zerstört. Die 11er sind dort nicht mehr ansässig. Der Club ist umgezogen auf die Emster Bezirksportanlage, wo es auch ein Clubheim gibt.

Die Feuerwehr bekam den Brand schnell unter Kontrolle. © Alex Talash | Alex Talash

Am alten Loheplatz entsteht bekanntlich ein Neubaugebiet, weswegen die 11er dort weichen mussten.