Hagen. Neues von der Arbeitsagentur Hagen: Wer erkrankt, muss das zwar umgehend mitteilen, aber keinen gelben Schein mehr vorlegen.

Auch Kundinnen und Kunden der Agentur für Arbeit müssen im Falle einer Erkrankung keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mehr vorlegen. Darauf weist das Arbeitsamt Hagen in einer Mitteilung hin.

Schon seit Januar 2023 sind Arbeitgeber bekanntlich verpflichtet, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ihrer gesetzlich versicherten Beschäftigten bei den Krankenkassen abzurufen. Arbeiter und Angestellte müssen sich zwar weiterhin „krankmelden“, die Pflicht zur Vorlage der Bescheinigung ist gesetzlich aber nicht mehr vorgesehen.

Arbeitsagentur kann die AU über elektronischen Datenabruf einholen

Für Kundinnen und Kunden der Agentur für Arbeit gelte diese Regelung seit Anfang des Jahres 2024, so das Arbeitsamt. Sie müssen der Agentur ihre Arbeitsunfähigkeit bzw. deren Verlängerung zwar weiterhin umgehend mitteilen – entweder über die eServices, die Kunden-App BA-mobil oder telefonisch. Es entfällt aber die Pflicht, eine Bescheinigung in Papierform vorzulegen.

Die Arbeitsagentur in Hagen kann seit Jahresanfang über einen elektronischen Datenabruf die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bei der gesetzlichen Krankenkasse einholen. Die Kundinnen und Kunden werden damit von der Nachweispflicht der Bescheinigung entlastet. Sie würden dadurch Zeit, Wege und Kosten sparen, so Ulrich Brauer, Sprecher der Arbeitsagentur in Hagen.

Ausnahmen gibt es dagegen bei der Erkrankung eines Kindes und bei privat Versicherten. Hier ist weiterhin die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in Papierform vorzulegen. Auch die Empfänger von Bürgergeld, die sich in der Zuständigkeit des Jobcenters befinden, müssen diese weiterhin wie bisher vorlegen. Das Jobcenter weist seine Kunden darauf hin, bei einer Erkrankung die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung beim Arzt einzufordern.

