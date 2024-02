Hagen. Die Zuwanderung nach Hagen sorgt zunehmend für Unmut in der Stadtgesellschaft. Dass OB Schulz jetzt klare Worte findet, ist mehr als überfällig.

Bislang ist Oberbürgermeister Erik O. Schulz eher selten dadurch aufgefallen, dass er beim Thema Zuwanderung in Hagen vernehmbar die Alarmglocke läutet. Stattdessen bevorzugt er die leisen Töne, um in der Stadtgesellschaft sich ohnehin zusammenbrauende Widerstände nicht unnötig zu befeuern. In der Bürgerschaft gibt es zwar sicherlich eine breite Mehrheit, die Hagen für tolerant und bunt hält sowie den kommunalen Beitrag bei der Aufnahme von Geflüchteten mitträgt. Jedoch in Kombination mit der massiven EU-Zuwanderung aus Südosteuropa bringt der anhaltende Zustrom an Menschen aus fernen Kulturen die Stadt in puncto Finanzen, aber auch Toleranz an ihre Grenzen.