Hagen. Auf Lammerts Hof werden gerade die Lämmer geboren. Familien können Patenschaften übernehmen. Die Schäfer bieten regionale Wolle an. Ein Besuch:

Christian Steinhoff und Nils Szuka nehmen sich im Februar immer extra eine Woche frei. „Das ist für uns die anstrengendste, aber auch schönste Zeit. Im Zwei-Stunden-Takt sind wir dann im Stall und schauen nach dem Rechten“, sagt Christian Steinhoff und lächelt. Denn dann werden hier, bei ihnen auf dem Hagener Hof, die Lämmer geboren. Klein, braun, tapsig, mit abstehenden Ohren und süßen Knopfaugen liegen sie im Stroh oder trinken bei ihren Müttern. Manche werden übermütig, springen umher und verlieren dabei das Gleichgewicht.

Einige Lämmchen sind erst wenige Stunden oder Tage alt. © WP | Michael Kleinrensing

Mittlerweile sind fast alle Lämmer da. Im vorderen Stallbereich stehen die frisch geborenen Lämmchen mit ihren Müttern in separierten Boxen, im hinteren Bereich befindet sich das, was Christian Steinhoff und Nils Szuka liebevoll den „Schafkindergarten“ nennen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Westfalenpost Hagen (@wp_hagen) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Hier stehen die ausgewachsenen Tiere und Jungtiere gemeinsam, haben im Frühjahr Auslauf hinter dem Hof, den man im Vorbeifahren fast nicht vermuten würde. Denn das Gelände befindet sich fast unmittelbar an der Hauptstraße, kurz hinter einer der meistbefahrenen Kreuzungen der Stadt an der Feithstraße. Landwirtschaft inmitten der Großstadt-Hektik, von der hier, im Stall, nichts zu spüren ist. Vielleicht auch ein Grund dafür, warum es viele Familien herzieht.

Christian Steinhoff (li.) und Nils Szuka betreiben die Schäferei in Helfe als Hobby. © WP | Michael Kleinrensing

Kleine Idee wächst im Laufe der Jahre

Die beiden Schäfer betreiben seit mittlerweile sechs Jahren ihre kleine Schäferei. „Die Ställe waren damals ungenutzt, die Wiesen waren zugewachsen. Es fing alles ganz harmlos an, ich wollte nur ein paar Schafe auf die Wiese stellen“, erinnert sich Christian Steinhoff, der auf dem Hof aufgewachsen ist, und lacht.

Weitere spannende Themen aus Hagen

Aus anfänglich fünf Schafen wurde schnell eine Herde mit rund 50 Schafen und Lämmern. Vorwiegend sind es Coburger Fuchsschafe, aber auch einige Bergschafe sind darunter. „Coburger sind selten, waren sogar vom Aussterben bedroht. Ihre Wolle wird, aufgrund ihrer Farbe, auch goldener Vlies genannt“, erklärt Christian Steinhoff die Entscheidung für die seltene Rasse.

Jeden Tag können die Familien im Stall ihre Patenlämmer besuchen und auch zu den Schafen in den Stall. © WP | Michael Kleinrensing

Im Schafkindergarten ist reger Betrieb. Philian (5) hat sogar schon seinen Geburtstag hier gefeiert, „das war cool“, sagt der Junge und hüpft über den Zaun. Leon und Lilli sind ebenfalls im Stall zu Besuch, um Patenlamm Lotti zu sehen. „Für die Kinder ist das immer toll“, sagt Mutter Sabrina Langenfeld, die regelmäßig herkommt.

Patenschaften für Lämmchen

Denn die Kinder können hier gegen einen kleinen Unkostenbeitrag die Patenschaft übernehmen und jeden Abend ihr Paten-Lämmchen im Stall besuchen, „das hat sich in der Coronazeit so entwickelt, als es viele Ausgangsbeschränkungen gab. Viele Familien kamen zufällig an der Weide vorbei, manche dann täglich“, blickt Christian Steinhoff zurück auf die Anfänge des Patenprojektes.

Besonderer Moment: Philian (5) darf das Lämmchen auf dem Arm halten. Er hat sogar schon seinen Geburtstag hier auf dem Hof gefeiert. © WP | Michael Kleinrensing

Nur im Winter und der Lammzeit sind die Tiere auf dem Hof, ansonsten sind sie den gesamten Sommer und Herbst auf den Weiden, wo sie auch zur Landschaftspflege eingesetzt werden, „in enger Abstimmung mit der Biostation und dem Umweltamt“, erklärt Schäfer Nils Szuka, der seinen Freund bei der Arbeit unterstützt.

Zu den Wiesen werden sie mit einem großen Viehanhänger gebracht. „Wir beweiden beispielsweise Flächen in Gartenfeld, Eilpe oder Holthausen“, gibt Szuka Einblicke. „Das alles folgt einem ganzheitlichen Ansatz, in Garenfeld beispielsweise hat sich ein Steinkauz wieder angesiedelt, weil die Schafe die Wiese so schön runtergefressen haben“, so Szuka. Oder aber die Schafe werden gegen den wuchernden Bärenklau eingesetzt.

Hündin Mia passt auf - bei dem Lämmchen weiß sie allerdings, dass sie stillliegen muss. Selbst, wenn sie geärgert wird. © WP | Michael Kleinrensing

Regionale Produkte aus der Wolle

Im Sommer ist dann jedes Jahr aufs neue großes Scheren angesagt, zu dem auch die Paten eingeladen werden, obwohl die Lämmchen dann schon deutlich größer sind. Die Wolle aber wird nicht etwa weggeworfen - „denn leider wurde Wolle in vielen Bereichen von Synthetik abgelöst“ - sondern verwertet.

Sie wird gewaschen und kardiert. Und sie wird zu Oberbetten oder Kissen weiterverarbeitet, „damit bieten wir noch ein regionales Produkt an - von Schafen von Hagener Weiden“, so Szuka. Teilweise ließen sie die Wolle auch verspinnen, Schmutzwolle könne man zum Mulchen im Garten verwerten. Auch hier: ganzheitlicher Ansatz.

Im vorderen Bereich der Ställe befinden sich kleine Boxen für die Schafe und ihre Lämmchen kurz nach der Geburt. © WP | Michael Kleinrensing

Für beide Schäfer bleibt die Arbeit im Stall, mit ihren Schafen und Lämmern, ein Hobby. „Wir wollten gerne einen schönen Ort schaffen, zu dem die Leute hinkommen und Landwirtschaft erleben können“, sagt Christian Steinhoff und lächelt.