Haspe. Studierende der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung erhöhen den Parkdruck in den Hagener Wohnquartieren enorm.

Wer glaubt, dass der Emilienplatz die meistbefahrene Straße der Stadt Hagen sei, der sollte zwischen 8 und 10 Uhr mal in Haspe im toten Arm der einstigen Eugen-Richter-Straße vorbeischauen, der sich bloß noch von der Hördenstraße aus erreichen lässt. Dort tummeln sich am Rande des Gewerbeparks Kückelhausen in den Vormittagsstunden ungezählte Pkw, die dort an beiden Rändern der Fahrbahn einen Parkplatz suchen – oft vergeblich.