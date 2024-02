Hagen. Das neue Fitness-Studio im Freien wirkt startklar, doch ein „Käfig“ verhindert den Zutritt. Wann es im Park in Hagen-Emst endlich losgeht:

Hackschnitzel sind auf der Fläche zwischen der Emster Grundschule und der Sporthalle schon verteilt, und das schwarz-gelbe Gestänge wurde auch bereits aufgebaut. Alles macht den Anschein, als könnten die Emster Bürger am neuen Freiluft-Fitnessgerät bald turnen. Doch Irrtum - bis die Calisthenics-Anlage (so heißt das Gerät im Fachjargon) in Hagen-Emst in Betrieb genommen werden kann, wird es noch eine Weile dauern. Auf Nachfrage der Redaktion erläutert Stadtsprecher Michael Kaub: „Wir gehen von März aus.“