Hagen. Ein 35-Jähriger ist in Hohenlimburg alkoholisiert auf die Straße gestürzt. Er kam ins Krankenhaus - sorgte dort aber für Aufsehen:

Polizisten nahmen am Montag, 19. Februar, einen 35-Jährigen in Gewahrsam, der kurz hintereinander zwei Einsätze ausgelöst hatte. Zunächst stürzte der stark alkoholisierte Mann in Hohenlimburg und lag anschließend auf der Straße. Er zog sich dabei eine Platzwunde zu und musste vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Randale am Krankenhaus

Kurze Zeit später randalierte der 35-Jährige jedoch gegen 19.45 Uhr in der Grünstraße in Hagen im Bereich der Patientenanlieferung des dortigen Allgemeinen Krankenhauses (AKH). Er wollte sich laut Polizei nicht behandeln lassen und wehrte sich auch nach Eintreffen der Polizisten weiter. Immer wieder stand er von der Trage auf und erhob seine Fäuste. Mit Hilfe der Beamten konnte der Mann schließlich ärztlich versorgt werden.

Zwei Promille

Er musste jedoch im Anschluss zu seinem eigenen Schutz sowie zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen werden, so berichtet die Polizei. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Er werde nach Beruhigung des Gemütszustandes und nach Ausnüchterung aus dem Gewahrsam entlassen.