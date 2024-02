Hagen. Bis zum letzten Sommer noch ein Geschäft für Kleinmöbel, bald ein Laden für gebrauchte Kleidung: Wann der Store in Top-Lage in Hagen eröffnet

In dem hell erleuchteten, früheren „JYSK“-Ladenlokal in der Mittelstraße/ Ecke Dahlenkampstraße in Hagen wird seit einigen Tagen ordentlich gewirbelt. Durch die durch Sichtschutz noch zum Teil verhüllten Schaufenster können City-Bummler schon Kleiderständer und Deko erblicken. Und ein Aufsteller mit weißer Schrift auf blauem Grund verkündet: „Neueröffnung“. Das darunter aufgedruckte Datum ist allerdings noch überklebt.