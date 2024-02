Hagen. Vor drei Grundschulen in Hagen hat das Ordnungsamt insgesamt 65 Parkverstöße registriert. Die Eltern müssen zum Teil saftige Bußgelder zahlen.

Um Kindern einen sicheren Schulweg zu ermöglichen, kontrolliert das Ordnungsamt der Stadt Hagen derzeit die Schulwege und insbesondere das Verhalten von Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen oder abholen.

Bei der ersten Schwerpunktkontrolle dieser Art tauchten die städtischen Überwachungskräfte u.a. vor drei Grundschulen in Hagen auf: der Goldbergschule in der Innenstadt, der Liebfrauenschule in Vorhalle und der Janusz-Korczak-Schule in Wehringhausen. Dabei wurden innerhalb von zwei Wochen sage und schreibe 65 Verstöße geahndet, darunter vor allem Parken auf dem Gehweg, das Zuparken von Feuerwehrzufahrten oder das Parken im absoluten Halteverbot. „Neben einer Belehrung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort erwartet die betroffenen Personen nun ein entsprechendes Verwarnungs- oder Bußgeld“, so Charlien Schmitt von der Pressestelle der Stadtverwaltung in Hagen.

So begründet die Stadt Hagen ihre Aktion

Die Höhe der Bußgelder richtet sich nach dem bundeseinheitlichen Bußgeldkatalog. So ist das Gehweg-Parken mit einem Bußgeld von 55 Euro belegt, im absoluten Halteverbot sind mindestens 20 Euro fällig und vor Feuerwehrzufahrten mindestens 55 Euro. Zudem wurden die Eltern noch vor Ort von den Mitarbeitern des Ordnungsamtes belehrt.

Die Stadtverwaltung begründete die Schwerpunktkontrollen damit, dass es durch ein fehlerhaftes Verhalten der Eltern auf dem Schulweg häufig zu gefährlichen Situationen für die eigenen, aber auch für andere Kinder, die sich auf dem Weg zur oder von der Schule befinden, komme. „Dieses Risiko wird oft unterschätzt“, sagt Manuel Bornfelder, Sachgruppenleiter für ordnungsbehördliche Aufgaben der Stadt Hagen. „Dabei wiederholen sich die Begründungen der Eltern: Oft wird der eigene Zeitdruck als Grund genannt, aus dem die Kinder möglichst nah an den Schulgebäuden abgesetzt werden.“

Über Eltern-Taxis wird an allen Schulen diskutiert

Die Mentalität von Helikopter-Eltern, die ihre Kinder morgens bis vors Schultor bringen und auch dort wieder abholen, sorgt an nahezu allen Hagener Schulen für Diskussionsstoff. Mitunter spielen sich haarsträubende Szenen ab, treibt zahlreiche Eltern doch das Bedürfnis, ihren Nachwuchs unmittelbar an die Schule heranzufahren. Die Missachtung der Verkehrsvorschriften nehmen die Eltern dabei in Kauf.

Das Ordnungsamt plant, die Kontrollen auch an anderen Hagener Schulen über die Schwerpunktwochen hinaus fortzusetzen.