Hagen. Kaum zu glauben: Nicht alle Eltern schnallen ihre Kinder im Auto an. Aber unser Autor, der sich darüber aufregt, ist auch nicht frei von Sünde.

Man sollte meinen, dass sich die meisten Autofahrer heutzutage angeschnallt hinters Steuer setzen. Mir selbst ist der Griff zum Gurt sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen. Ich gebe zu, das war nicht immer so. Es wird mittlerweile an die 25 Jahre her sein, dass ich unangeschnallt erwischt wurde. Das war mir eine Lehre. Ich erinnere mich, wie ich auf der Sauerlandlinie unterwegs war und mich irgendwo zwischen Hagener und Westhofener Kreuz ein Auto überholte. Der Wagen scherte vor mir ein, ein Schriftzug erschien im Heckfenster: Polizei – bitte folgen.

Ich folgte brav auf einen Seitenstreifen im Westhofener Kreuz, ohne zu wissen, was die Polizisten in ihrem Zivilfahrzeug denn eigentlich von mir wollten. Erst als mir der Beamte ins Gesicht sagte, ich sei nicht angeschnallt, wurde mir die Sache klar. Ich sah meinen Fehler natürlich ein, ich bezahlte so brav wie ein braver Staatsbürger nur zahlen kann, ich ärgerte mich mächtig und fahre seitdem nur noch im Anschnallmodus.

Erst recht schnalle ich meine Kinder an und dachte bisher, das machen alle Eltern so.

Weit gefehlt!

Die Polizei Hagen hat neulich bei einer Kontrollaktion in Höhe der Astrid-Lindgren-Grundschule in Eilpe eher das Gegenteil festgestellt. Die Beamten überprüfen gezielt Fahrzeuge hinsichtlich der korrekten Verwendung von „Kinderrückhaltesystemen“, wie ein schnöder Sicherheitsgurt im Behördendeutsch heißt. In zwei Autos waren die Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert, in drei weiteren überhaupt nicht angegurtet. Hört sich nicht dramatisch an, finden Sie? Sehe ich anders.

Gegen die Fahrer, die die Kinder gänzlich ungesichert beförderten, leitete die Hagener Polizei ein Bußgeldverfahren ein. Sie erwartet ein Punkt in der Verkehrssünderkartei. Die anderen zahlten ein Verwarnungsgeld.

Grundsätzlich gilt die Regel: Kinder müssen 12 Jahre alt oder mindestens 150 cm groß sein. Ansonsten dürfen sie in einem Auto grundsätzlich nur auf einem zugelassenen Kindersitz befördert werden.

Und das ist auch gut so. Wahrscheinlich wird den betroffenen Eltern die Strafe eine Lehre sein wie damals mir und sie werden ihre Kinder nie wieder unangeschnallt im Auto mitnehmen.