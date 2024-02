Hagen. Kommt die Entwicklung des ÖPNV in Hagen zum Erliegen? Die Verwaltung will die Mittel für ein Gutachten sparen. Die Hintergründe.

Es hat etwas von Romantik. Davon, dass diese Stadt einen Fehler, der vor mehr als 40 Jahren begangen wurde, wiedergutmachen möchte. Der Neubau einer Straßenbahn in Hagen war bis zuletzt eine ernsthafte Option. Eine von zumindest zwei Möglichkeiten, die perspektivisch dazu führen sollen, dass mehr Menschen in der Stadt den öffentlichen Personennahverkehr und weniger Menschen das Auto nutzen. Die Alternative: große Busse, die auf eigenen Spuren auf den Hauptachsen rollen. Jetzt aber droht, so die Grünen, dass von den beiden Möglichkeiten nicht eine umgesetzt werde.