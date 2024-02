Hagen. Es gibt Großstädte, die ernsthaft über die Wiedereinführung einer Straßenbahn nachdenken. Hagen gibt dem Verkehrsmittel keine zweite Chance.

Im einen hat der Oberbürgermeister Unrecht: Es gibt sie, die Städte in Deutschland, die über die Wiedereinführung einer Straßenbahn nachdenken. Andere Stadtväter lächeln von eigens geschaffenen Internetseiten und stellen die Projekte vor: In Kiel ist das so, in Regensburg, in Ludwigsburg. Die Liste ließe sich fortsetzen.