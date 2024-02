Hagen. In Hagen wurden in der Nacht zum Dienstag zahlreiche Kennzeichen gestohlen. Wer steckt dahinter?

Bislang unbekannte Täter stahlen in der Nacht zum Dienstag in der Innenstadt von Hagen sowie in Wehringhausen die Kennzeichen mehrerer Autos. Polizeibeamte erhielten am Dienstag Kenntnis darüber, dass an mindestens 20 Autos, die in der Hochstraße, der Bergstraße, der Augustastraße, der Viktoriastraße und der Minervastraße geparkt wurden, die Nummernschilder fehlten.

Die Unbekannten stahlen zum Teil beide, bei einigen Autos aber auch nur die vorderen oder die hinteren Schilder. In allen Fällen leiteten die Polizisten Strafverfahren ein. Die Kripo nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-9862066 entgegen.