Hagen. Vor gut einem Jahr eröffnete Hagen 11 sein neues Vereinsheim mit eigenem Koch. Es soll auch die Stadtteilkneipe von früher ersetzen. Alle Infos:

Mit dem alten Hagen-11-Vereinsheim am Loheplatz kann man den „Emster Treff“ kaum vergleichen. „Obwohl viele von uns auch heute noch sagen ,Ich geh‘ in den Club‘“, erinnert sich Christian Knoche gern an die alten Zeiten an der Pferdewiese auf Emst zurück. Der 2.Vorsitzende der Spielevereinigung Hagen 1911 blickt sich zufrieden „in der neuen Heimat der 11er“ um: „Vor gut einem Jahr haben wir den Neubau hier an der Haßleyer Straße bezogen und unser Vereinsheim samt Gastronomie eröffnet.“