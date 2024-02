Hagen. Durch Ermittlungen in der Bahnhofsgegend kommt die Hagener Kripo einem Drogenhändler auf die Spur.

Polizisten in Zivil beobachteten am Dienstagnachmittag in der Bahnhofsgegend einen Drogendeal und kamen dadurch einem weiteren Drogenhändler in Hagen auf die Spur.

Gegen 17 Uhr fiel den Beamten auf, wie ein 31-jähriger, polizeibekannter Mann Drogen an eine weitere Person übergab. Die Polizisten verfolgten das Duo und forderten Verstärkung an. Als der 31-Jährige die Beamten bemerkte, sah, versuchte er zu entkommen, konnte jedoch dingfest gemacht werden.

Rauschgifte und Waffen gefunden

Allerdings leistete der Mann erheblichen Widerstand und beschimpfte und bedrohte die Polizisten fortwährend. Schließlich erhielt er eine Anzeige und einen Platzverweis.

Spätere Ermittlungen der Kripo Hagen führten in die Wohnung eines Drogenhändlers. Hier fanden die Ermittler eine nicht geringe Menge Cannabis, synthetische Rauschgifte, Amphetaminpaste sowie eine geladene und griffbereite PTB-Waffe, ein griffbereites Küchenmesser, Verpackungsmaterialien und eine funktionsfähige Feinwaage. Der Wohnungsmieter wurde vorläufig festgenommen. Die Hagener Kripo wird ihre Ermittlungen fortsetzen.