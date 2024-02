Hagen. Der Hagener Glückscoach (39) startet bei RTL-Show am kommenden Freitag. Fitgemacht wird er auf dem Elbers-Gelände. Wer seine Tanzpartnerin wird:

Im Studio in Köln wird er am Freitagabend, 23. Februar, alles geben, um das Publikum von sich und seinen frisch zugelegten Tanzkünsten zu überzeugen, am Sonntag, 25. Februar, um 9 Uhr geht‘s dann gleich im Tanzcentrum Stein auf dem Elbersgelände in Hagen weiter: Zeit zum Durchatmen wird Biyon Kattilathu also kaum haben, will der Kandidat der neuen RTL-Staffel „Let‘s Dance“ doch richtig abräumen.