Breckerfeld. Dennis Lippock und Lars Gräfe haben sich einen Ruf als Burger-Experten in Breckerfeld erarbeitet. Jetzt eröffnen sie ein Frühstückslädchen.

Alles ist Handarbeit. Die Ausstattung des Raumes, in dem Lars Gräfe in den letzten Wochen so unermüdlich gewirkt hat. „Ohne Skizze, nur mit dem, was ich im Kopf hatte“, sagt er. Aber auch das, was hier schon bald schon entstehen soll: belegte Brötchen, heiße Fleischwurst, Bockwürste, Bremsklötze (Frikadellen) - alles Handarbeit. Von Lars Gräfe und von Dennis Lippok aus Breckerfeld, die sich selbst „Brothers“ nennen und unter diesem Namen eigentlich aus einem liebevoll umgebauten Pferdeanhänger Burger-Spezialitäten verkaufen.