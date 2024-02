Hagen. Früher war nahe der Kneipe „Spinne“ Brillen Rottler, nun zieht dort ein Nagelstudio ein. „Davon haben wir doch mehr als genug“, sagt Yvonne Hinz.

Das Rottler-charakteristische Grün ziert noch immer den Sims der Fassade, doch der Schriftzug ist längst entfernt: Der Optiker Rottler hat das Gebäude in der Hohenzollernstraße 12 in Hagen, auf das ich anspiele, im Spätsommer 2023 verlassen und ist nur einen Steinwurf entfernt in die Fußgängerzone in die Elberfelder Straße 37 gezogen.

Derzeit wird im früheren „Optiker Rottler“-Ladenlokal noch ordentlich gewirbelt. Demnächst wird ins Erdgeschoss in der Hohenzollernstraße 12 in Hagen ein neuer Mieter einziehen. © WP | Michael Kleinrensing

Leerstand über mehrere Monate

Seit Ende 2011 - also zwölf Jahre lang - war der Anbieter für Brillen und Hörgeräte in den etwa 160 Quadratmeter großen Räumlichkeiten in der Nähe der früheren Gaststätte „Spinne“ beheimatet. Und dann? Stand das Ladenlokal über Monate leer. Doch jetzt tut sich was im Erdgeschoss in der Hohenzollernstraße. Die Schaufenster sind zwar noch verhüllt, doch hell erleuchtet. Und Handwerker wirbeln auf der beinahe leeren Fläche herum.

Im Spätsommer 2023 hat Rottler in der Hohenzollernstraße in Hagen die Segel gestrichen. © WP | Michael Kleinrensing

Seit kurzem verrät ein weißes Plakat mit schwarzer Schrift und goldenem Logo, wer bzw. was dort demnächst einziehen wird: ein Nagelstudio, besser gesagt das Nagelstudio GG Nails. GG steht übrigens für Glam und Glitter. „Opening soon!“, ist auf dem Plakat ebenfalls zu lesen. Und: „Wir freuen uns auf Ihren Besuch“.

Wahrlich kein Mangel

Ob auch ich mich über den Neuzugang in guter City-Lage freue? Nun ja, an Nagelstudios in der Hagener Innenstadt mangelt es eigentlich nicht, oder? Ob „Beauty Club“ in der Volme-Galerie, „Your Dream Nails“ in der Rathaus-Galerie oder „Nice Nails“ in der Goldbergstraße - die Nagel-Verschönerer scheinen wie Pilze aus dem Boden zu schießen. Ob sie mit Döner-Buden, Billigbäckern, Süßwaren-Outlets oder Ein-Euro-Shops zahlenmäßig konkurrieren können? Keine Ahnung, vielleicht sollte ich mal nachzählen.

Brillen Rottler ist in die Elberfelder Straße 37 umgezogen. © WP/Yvonne Hinz | Yvonne Hinz

Weitere Infos:

Seit dem 7. September 2023 ist Rottler Seh- & Hörzentrum an der neuen Adresse Elberfelder Straße 37 im 427 Quadratmeter großen Ladenlokal zu finden.

Brillen und Hörgeräte Rottler wird als Familienbetrieb in dritter­ Generation geführt. 110 Rottler-Filialen sind in Deutschland zu finden, die meisten befinden sich in NRW. Unter anderem gibt es Brillen und Hörgeräte Rottler in Herdecke und sechsmal in Dortmund. 750 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen.