Hagen. Ein Mann zückte in Hagen-Wehringhausen ein Messer. Sein Streit mit einem Familienmitglied war eskaliert. Spezialeinsatzkräfte nahmen ihn fest.

Großeinsatz in Hagen-Wehringhausen: Am Mittwoch, 21. Februar, löste ein 33-jähriger Mann gegen 17 Uhr einen Polizeieinsatz in der Paschestraße aus. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Mann in einen Konflikt mit einem Familienmitglied. Hierbei hielt der 33-Jährige auch ein Messer in den Händen.

Spezialeinsatzkräfte vor Ort

Der Angehörige konnte unverletzt die Wohnung in Wehringhausen verlassen und wählte den Notruf der Polizei. Im weiteren Verlauf konnte der 33-Jährige mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften unverletzt in Gewahrsam genommen und anschließend einem Krankenhaus zugeführt werden. Es ergaben sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Hageners.

Die Polizei Hagen und SEK-Einsatzkräfte waren gemeinsam vor Ort. © Alex Talash | Alex Talash

Viel los in Wehringhausen

Nur wenige Stunden vorher ermittelte die Polizei ebenfalls in Hagen-Wehringhausen. Der Grund? Dort - sowie in der Hagener Innenstadt - wurden in der Nacht zum Dienstag zahlreiche Kennzeichen gestohlen.

Etwa 20 Kennzeichen gestohlen

Die bislang noch unbekannten Täter stahlen in der Nacht von Montag auf Dienstag in der City sowie in Wehringhausen die Kennzeichen gleich mehrerer Autos. Polizeibeamte erhielten am Dienstag Kenntnis darüber, dass an mindestens 20 Autos, die in der Minervastraße und anderen Straßen (u.a. Hochstraße, Bergstraße, Augustastraße und Viktoriastraße) geparkt worden waren, die Nummernschilder fehlten.

Ungewöhnlich hohe Zahl

Die große Anzahl der gestohlenen Nummernschilder bezeichnet die Polizei Hagen als ungewöhnlich. Bislang gibt es noch keine Hinweise auf den oder die Täter. Aus Erfahrung weiß die Polizei, dass gestohlene Nummernschilder gern von Tankbetrügern genutzt werden. Die Täter tanken ihr Auto voll und fahren davon, ohne zu bezahlen. Ertappen kann die Polizei die Täter nur selten, da auf den an vielen Tankstellen obigatorischen Videoaufzeichnungen nur das gestohlene Kennzeichen ausgelesen werden kann. Wer mit einem falschen Kennzeichen geblitzt wird, kommt natürlich ebenfalls straffrei davon.