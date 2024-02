Hohenlimburg. Auch in diesem Jahr gibt es kein Osterfeuer an der Wache Ost. Die Organisatoren sind mit zwei anderen Großveranstaltungen ausgelastet:

In diesem Jahr wird es wohl erneut kein Osterfeuer in Hohenlimburg geben. Das letzte große Osterfeuer an Karsamstag brannte an der Feuerwache Ost, doch die Freiwillige Feuerwehr Reh-Henkhausen als Organisator hat seit der Pandemie nicht mehr an die Tradition anknüpfen können. In diesem Jahr soll sich das ehrenamtliche Engagement der kameraden auf zwei andere Veranstaltungen fokussieren, die im Jahreskalender stehen. Denn für den 4. Mai will die Löschgruppe aus Reh-Henkhausen wieder zum Familienfest an die Wache Ost einladen und am 21. September feiert die Truppe ihr 100-jähriges Bestehen.