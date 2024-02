Hagen. Der Fahrer der Linie 512 musste seinen Bus am Mittwochabend stoppen und die Polizei rufen, nachdem ein Jugendlicher gewalttätig geworden war.

Einen ausgesprochen unschönen Vorfall musten die Fahrgäste der Buslinie 512 am späten Mittwochabend in Hagen miterleben: Der Fahrer stoppte den Bus in der Selbecke, weil ein Jugendlicher einen anderen Fahrgast angriff.

Der 15-Jährige war den übrigen Fahrgästen schon zuvor aufgefallen, weil er sein Gesicht mit seiner Kleidung vermummt hatte und mit einem Handmuskelgerät trainierte. Plötzlich erhob er sich von seinem Platz, ging auf einen anderen Fahrgast (23) zu und schlug diesem mit einer Rohrzange mehrmals ins Gesicht. Dann setzte er sich wieder, als sei nichts geschehen, auf seinen Platz.

Der Busfahrer jedoch hielt in der Selbecker Straße an und verständigte die Polizei. Die Beamten erschienen rasch vor Ort und brachten den 15-Jährigen in eine Jugendeinrichtung. Er beschuldigte den Mann, den er geschlagen hatte, des Drogenverkaufs. Der 23-Jährige wurde leicht im Gesicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.