Hagen. Der Verein „Grüne Brücke für Hagen“ bringt ein interessantes Gedankenspiel in die Stadt Hagen. Das Beispiel stammt aus Duisburg.

Ihre Mission geht weit über die zuletzt viel diskutierte Umnutzung der Hochbrücke in Altenhagen hinaus. „Wir wollen dauerhaft über wichtige Zukunftsfragen unserer Stadt gemeinsam mit den Bürgern, Politik und Verwaltung ins Gespräch zu kommen. Es geht um Quartiersentwicklungspolitik, um gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration“, sagt Mitstreiter Klaus Hirschberg beim Redaktionsbesuch der Initiatoren des Vereins „Grüne Brücke Hagen“. Hirschberg, Ulf Schimmel, Bernhard Kühmel und ihre Mitstreiter wollen trotz aller Haushaltszwänge in dieser Stadt weiter konzeptionell vordenken und setzen dabei auch auf die Themenfelder ökologische und kulturelle Transformation. Nun bringen sie das Projekt „Urban Zero“ aus Duisburg-Ruhrort ins Gespräch. Dahinter steckt der erste klimaneutrale Stadtteil in NRW.