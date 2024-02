Hagen. Firmen wie Waelzholz, Bilstein und Mercedes Jürgens werben bei den „TecDays“ um Fachkräfte der Zukunft: Rund 255 Schüler nehmen teil

Rund 255 Schülerinnen und Schüler aus 15 Hagener Schulen konnten an vier Tagen (19. bis 22. Februar) im Rahmen der Technik-Tage in der Nahmerhalle von C.D. Waelzholz einen Einblick in die Welt der technischen Berufe bekommen. Diese sogenannten „TecDays“ bietet die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) in enger Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Region an. Sie wurden eigens für die Berufsfelderkundung in den achten Klassen konzipiert und sprechen insbesondere technikinteressierte Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen an, so die SIHK in einer Mitteilung.

Angeleitet von Azubis

Die Technik-Tage haben im Märkischen Südwestfalen eine lange Tradition, können Jungen und Mädchen doch hier Technik praktisch erfahren und ohne Vorkenntnisse kleine Aufgaben bewältigen. Und dies unter Anleitung der Auszubildenden aus den beteiligten Unternehmen – neben Gastgeber C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG präsentierten sich in deren Nahmerhalle in Hohenlimburg zudem die Bilstein Service GmbH, Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG, Jürgens GmbH, thyssenkrupp Hohenlimburg GmbH, dormakaba Deutschland GmbH und Lobbe Umweltservice GmbH & Co KG.

Neun Stationen

An neun Stationen konnten die Schülerinnen und Schüler praktische Aufgaben ausprobieren, damit sie im Rahmen der Berufsfelderkundungstage ihre ersten Einblicke in die Welt der technischen Berufe gewinnen können. „Die Schülerinnen und Schüler lernen zum Beispiel wie man einen Schiebetürantrieb zusammenbaut oder wie man eine Zündspule an einem Pkw ein- und ausbaut“, erklärt Abdullah Kabadayi, Organisator der SIHK-TecDays. „An einer anderen Station wird eine Handyhalterung aus Blech für das eigene Handy hergestellt, in der nächsten Station simulieren sie mit einem Kanalinspektionswagen eine Rohruntersuchung. Das sind nur einige Beispiele, mit denen die Schülerinnen und Schüler an das Thema Technik herangeführt werden.“