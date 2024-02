Hagen. Die Friedrich-Naumann-Stiftung verleiht Dunja Hayali den erstmals vergebenen Liselotte-Funcke-Preis, benannt nach der Politikerin aus Hagen.

Zum ersten Mal verleiht die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in diesem Jahr den Liselotte-Funcke-Preis. Der neue Preis, für den die 2012 verstorbene, nordrhein-westfälische FDP-Politikerin Liselotte Funcke aus Hagen Patin steht, ist den Themen Gleichberechtigung und Integration gewidmet. Er wird am Dienstag, 27. Februar, um 19 Uhr in einer feierlichen Veranstaltung im NRW-Forum in Düsseldorf verliehen.

Erste Preisträgerin ist 2024 die FernsehjournalistinDunja Hayali, weil sie sich für eine ausgewogene und respektvolle journalistische Berichterstattung und für den interkulturellen Dialog einsetzt. Überdies unterstützt Hayali sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche.

Der zweite Preisträger ist die Rheinflanke gGmbH, die Sport und Bewegung als Vehikel ihrer pädagogischen Arbeit nutzt. Dieser niedrigschwellige Einstieg zum Kontaktaufbau trägt maßgeblich zur sozialen Kompetenzentwicklung und Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen bei.

Andenken an Liselotte-Funcke soll gewahrt bleiben

Der Liselotte-Funcke-Preis solle von jetzt an jährlich einer Person sowie einer Institution verliehen werden, die beide deutschlandweit bekannt sind, so die Naumann-Stiftung. Damit solle das Andenken der „großen Liberalen“, aus Hagen stammenden Politikerin Liselotte Funcke geehrt werden. Ziel ist es, Integration und Gleichberechtigung zu fördern, zwei Herzens-Themen Liselotte Funckes.

Liselotte Funcke 2009 in ihrem Wohnzimmer in Hagen bei der Arbeit zu ihrem Buch über den alten Hagener Einzelhandel. WP-Foto: Andy Spyra © WP Hagen | WP-BILD,

Die Einführung des neuen Preises nimmt unter anderem der Historiker und Hochschullehrer Ewald Grothe vor. Musikalisch wird das Programm von Musica Libera, dem studentischen Ensemble der Stipendiaten der Friedrich-Naumann-Stiftung, begleitet.