Hagen. Annika und Kai Fengler stecken viel Herzblut und Schweiß in ihre „Anneliese“ - trotz Pannen erfüllen sie sich ihren Traum. Wie das geklappt hat:

Wenn man das alte „Schätzchen“ als Rostlaube bezeichnen würde, würde es „Anneliese“ nicht ganz gerecht. Dabei hat sie schon etliche Jahre und weite Strecken auf dem Buckel - und kürzlich einen Motorschaden hinter sich. All die Jahre und Reisen aber, man sieht sie ihr nicht an. Man könnte sagen: Sie hat sich gut gehalten, ist jung geblieben. Das liegt allem voran daran, dass Annika und Kai Fengler aus Hagen so viel Zeit und Herzblut in dieses alte Schätzchen investiert haben - in ihren VW T2-Bulli (Baujahr 1977): Anneliese.