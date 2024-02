Hagen. Ab Montag, 26. Februar, wird an der Volmebrücke am Ortsausgang von Hagen gearbeitet. Während dieser Arbeiten können keine Züge verkehren.

Das umfangreiche Modernisierungsprogramm für wichtige Brücken auf den Strecken der Linien RB 25 und RB 52 befindet sich auf der Zielgeraden. Das teilte am Donnerstag die Deutsche Bahn mit.

Damit die Züge ab dem 8. April wieder rollen können, seien jedoch noch kurzfristige Arbeiten auf dem Abschnitt zwischen Hagen und Rummenohl mit Auswirkungen auf den Zugverkehr ab dem kommenden Montag, 26. Februar, erforderlich. So führt der Landesbetrieb Straßen NRW an der über die Bahnstrecke führenden Brücke der B54 am Ortsausgang von Hagen wichtige Arbeiten durch. Während dieser Arbeiten können keine Züge unter der Brücke verkehren. Ein weiteres Baufenster mit Auswirkungen auf den Zugverkehr zwischen Hagen und Rummenohl ist in der Zeit vom 29. März bis einschließlich 7. April geplant.

Inspektionsarbeiten an Tunneln und Brücken

Auch die Bauarbeiten der Deutschen Bahn (DB) laufen unter Hochdruck weiter, so das Unternehmen. Die DB nutze die Zeit, in der zwischen Hagen und Rummenohl keine Züge fahren können, um notwendige Inspektionsarbeiten an Tunneln und Brücken sowie kleine Instandhaltungsarbeiten durchzuführen.



Daher werden ab Montag, 26. Februar, bis einschließlich Dienstag, 12. März, auf der Bahnlinie RB 52 die Züge auch zwischen Hagen-Hauptbahnhof und Rummenohl durch Busse ersetzt. Diese fahren dann auch weiter bis nach Lüdenscheid.

Von 1. März, 21 Uhr, bis 3. März einschließlich kann die Haltestelle in Dahlerbrück aufgrund von Straßenbauarbeiten nicht angefahren werden. Der Einsatz der Schnellbusse zwischen Hagen und Lüdenscheid wird weiter fortgeführt.

Infrastruktur auf 25 Kilometern wieder hergestellt

Die Volmebrücke in Lüdenscheid-Brügge als auch die auf rund 25 Kilometern beschädigte Infrastruktur der Volmetalbahn von Hagen über Rummenohl bis Brügge konnte bereits bis Dezember letzten Jahres neu gebaut bzw. wiederhergestellt werden.

Auf der Oberbergischen Bahn (RB25) hat die DB insgesamt drei Brücken gleichzeitig modernisiert. Die Arbeiten an der Brücke in Kierspe wurden im Dezember abgeschlossen. Am kommenden Samstag, 24. Februar, soll als wichtiger Meilenstein die Brücke über die Agger in Engelksirchen eingeschoben werden. Die Bauarbeiten an der Brücke an der „Wohnwagensiedlung“ in Engelskirchen-Loope dauern bis Anfang April an.



Die Züge der Bahnlinie RB 25 verkehren zwischen Köln und Overath. Zwischen Overath und Lüdenscheid gibt es weiterhin einen Schienenersatzverkehr. Aufgrund von Tunnelarbeiten zwischen Overath und Hoffnungsthal fallen im Zeitraum 14. März, 0.30 Uhr, bis 23. März, 3.15 Uhr, zusätzlich auch die Züge der Linie RB 25 zwischen Overath und Rösrath aus. Der bestehende Schienenersatzverkehr zwischen Lüdenscheid und Overath wird von/nach Rösrath verlängert.



Ab 8. April soll der Zugverkehr dann sowohl auf der RB 52 wieder durchgehend von Dortmund über Hagen bis nach Lüdenscheid aufgenommen werden wie auf der RB 25 von Köln über Gummersbach nach Lüdenscheid.