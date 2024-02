Hagen. Zahlreiche Personen wurden am Mittwoch am Hauptbahnhof Hagen von Polizei und Ordnungsamt kontrolliert. Ebenfalls mit dabei: Einsatzkräfte aus Bochum.

Großeinsatz von Polizei und Ordnungsamt Hagen am Hauptbahnhof: Eine Vielzahl von Einsatzkräften, noch unterstützt durch Mitglieder der Bereitschaftspolizei Bochum, überprüfte am Mittwoch zahlreiche Personen.

Das Team der Sicherheitsbehörden kontrollierte über 75 Personen und fast 20 Fahrzeuge. Die Polizei erhob ein Verwarnungsgeld und schrieb mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Drogendelikten. Aber auch die Mitarbeiter des Ordnungsamtes Hagen erhoben mehr als 50 Verwarnungsgelder und ließen außerdem ein Fahrzeug abschleppen. Nach mehreren Jugend- und Gewerbekontrollen legten die Ordnungshüter der Stadt Hagen zudem eine Anzeige wegen des Reparierens eines Kraftfahrzeuges im öffentlichen Verkehrsraum vor.

25-jähriger Mann fiel total aus der Rolle

Nachdem sich ein polizeibekannter Mann trotz eines bestehenden Betretungsverbotes in der Stresemannstraße aufhielt und durch Einsatzkräfte kontrolliert wurde, erhielt er eine Strafanzeige und muss sich wegen tätlichen Angriffs, Widerstands sowie Beleidigung verantworten.

Der 25-Jährige verhielt sich, als er kontrolliert wurde, aggressiv und war alkoholisiert. Deshalb nahmen ihn die Polizisten zur Verhinderung von Straftaten sowie zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Er sperrte sich, spuckte nach den Beamten und wollte, als er im Streifenwagen saß, immer wieder aufstehen und sich drehen. Während der Fahrt beleidigte der 25-Jährige die Einsatzkräfte durchgehend mit vulgären Ausdrücken.

Zur Ausnüchterung ins Gewahrsam

Immer wieder versuchte er zudem, einen Polizisten anzuspucken und beruhigte sich nicht. Als er am Polizeigewahrsam den Streifenwagen verlassen sollte, wehrte er sich erneut und musste schlussendlich von den Beamten getragen werden.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 0,9 Promille. Aufgrund des Verstoßes gegen das Bereichbetretungsverbot muss der Mann ein Zwangsgeld zahlen.

Die Polizei Hagen kündigte an, dass in Zukunft weitere Einsätze dieser Art am Hauptbahnhof folgen werden.