In allen Stadtteilen in Hagen sollten Hundewiesen entstehen. Angesichts des katastrophalen Haushalts zieht die Politik die Reißleine.

Allen bisherigen Plänen und Beteuerungen zum Trotz: In Hagen wird es weiterhin nur eine einzige Hundewiese geben. Der eingezäunte Bereich, in dem Vierbeiner nach Herzenslust ohne Leine tollen und toben dürfen, befindet sich in Haspe im Ennepepark. Pläne, in sämtlichen Stadtteilen ein Areal abzugrenzen, sind nun ad acta gelegt.