Hohenlimburg. Eine Hanfplantage mit 3800 Pflanzen haben drei Männer in einer alten Federnfabrik in Hohenlimburg betrieben. Wie war das möglich?

Während der Bundestag am Freitag über einen legalen Zugang zu Cannabis entscheidet, sorgte in Hohenlimburg zuletzt der illegale Anbau der berauschenden Pflanze für Aufsehen: Rund 3800 Cannabispflanzen fanden Ermittler vergangene Woche in einem leerstehenden Industriegebäude - einer der größten Drogenfunde in den vergangenen Jahren in Hagen. Wie konnten die Täter die illegale Hanfplantage betreiben - und welche Strafe droht ihnen nun?