Hagen. Lange wurde gemunkelt, welche Profitänzerin mit dem Hagener Glückscoach Bijon tanzen wird. Alles zu seiner Partnerin in der RTL-Show Let‘s Dance.

Das Geheimnis ist gelüftet - nun steht fest, welche Profitänzerin mit dem Hagener Glückscoach Biyon Kattilathu ab Freitag, 23. Februar, übers Parkett bei „Let‘s Dance“ wirbeln wird: Es ist Mariia Maksina, die gebürtige Russin ist 26 Jahre alt und zum zweiten Mal bei der Tanzshow dabei. Bereits in der letzten Let‘s Dance-Staffel trat die mit 1,69 Meter relativ kleine Profitänzerin in der RTL-Show auf.

„Hinter den Kulissen“ hieß es im Vorfeld, dass er 39-Jährige, der mit 1,78 Meter ebenfalls nicht riesig ist, auf eine Partnerin, die auch nicht allzu groß sei, hoffe. Im Gespräch war über einige Tage die 32-jährige Tänzerin Malika Dzumaev.

Kennenlern-Abend zum Start

In Köln wurden am Donnerstag die Paare, die am Freitag, 23. Februar, die 17. Staffel mit dem Kennenlern-Abend eröffnen, bekannt gegeben. Und dem Hagener Moderator und Motivationsträger Biyon Kattilathu wurde Mariia Maksina zugeordnet.

„Ich bin über die Entscheidung sehr glücklich“, beteuert der 39-Jährige auf seinem Instagram-Kanal. Überhaupt sei er mit seiner Vierer-Gruppe, die aus Profitänzerin Marta Arndt (34), Stefano Zarella (33), Model und Bruder von Musiker und Fernsehmoderator Giovanni Zarella, sowie aus Mariia und ihm bestehe, sehr zufrieden. Die anderen Teams bestehen aus jeweils sechs Personen. Sie seien damit die einzige Vierer-Gruppe im insgesamt 28-köpfigen Team und sie würden sich Quattro Stagioni (Vier Jahreszeiten) nennen.

Mit welchem Tanz sich das Quartett zum ersten Mal dem Let‘s-Dance-Publikum präsentieren wird? „Wir werden einen Quickstep tanzen“, verrät Biyon Kattilathu. Die Musik stammt von „Dick Brave & The Backbeats“, der Song trägt den Titel „Let‘s get this Party started“.

Fix und fertig

„Ich bin schon fix und alle nach dem Warmmachen“, verriet der 39-Jährige erschöpft, aber lächelnd, nach dem ersten Training Mariia Maksina.

Zum Hintergrund: Die offizielle Trainingsstätte von Biyon Kattilathu (geboren, aufgewachsen und auch noch immer in Hagen lebend) ist auf seinen Wunsch hin das Tanzcentrum Stein auf dem Elbersgelände in Hagen.

Ab Sonntag, 25. Februar, wird wieder im Tanzcentrum Stein auf dem Elbersgelände in Hagen trainiert. © Hagen | Michael Kleinrensing

Dort - bei Regina und Wolfgang Stein - hat der 39-Jährige in den vergangenen Tagen mit einer Stein-Mitarbeiterin schon einige Male geprobt und „den ersten Schliff“ bekommen. Schließlich hat Biyon Kattilathu nie einen Tanzkurs belegt. Die ersten „richtigen Profi-Trainings“ fanden nun in Köln statt, am Sonntag, 25. Februar, geht‘s dann aber erstmal wieder aufs heimische Parkett nach Hagen.

Ein Nachrücker

Biyon Kattilathu ist in der 17. Staffel von „Let‘s Dance“ ein Nachrücker: Er springt in der TV-Casting-Show für Simon Brunner ein, nachdem der „Ninja Warrior“ (er ist als Athlet und Influencer bekannt) aus persönlichen Gründen nicht teilnehmen kann.

Die erste Let‘s Dance-Show 2024 startet am Freitag, 23. Februar, um 20.15 Uhr auf RTL.