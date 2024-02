Hagen. Erneut ruft die Gewerkschaft Verdi im öffentlichen Nahverkehr zum Streik auf. Auch Hagen ist betroffen, an zwei Tagen stehen viele Busse still.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ruft im öffentlichen Personennahverkehr erneut zum Streik auf. Auch Hagen ist betroffen. Daher rollen am kommenden Donnerstag und Freitag, 29. Februar und 1. März, nur wenige Busse.

Wie Nils Graf von der Verdi-Bezirksstelle in Hagen erklärte, seien die Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr zu einem Wellen-Streik aufgerufen, der bereits am Montag, 26. Februar, beginne. Am Donnerstag erreiche die Welle Nordrhein-Westfalen und damit auch Hagen. Hauptstreiktag sei der 1. März, der gleichzeitig Klimastreiktag sei, so Graf. in Hagen würden sich die Beschäftigten der Hagener Straßenbahn AG sowie von Sander Reisen am Streik beteiligen.

Hintergrund für den abermaligen Streik sind laut Verdi die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 30.000 Beschäftigten (bundesweit rund 90.000) im kommunalen Nahverkehr in NRW sowie weiteren Bundesländern. In den Tarifverhandlungen geht es der Gewerkschaft hauptsächlich um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine Entlastung der Beschäftigten.

Das sind die Verdi-Forderungen

In NRW fordert Verdi Entlastungstage für alle Beschäftigten im ÖPNV, Arbeitsbeginn und -ende am selben Ort, eine Zulage ab dem ersten Tag bei vorübergehender Übertragung höherwertiger Tätigkeiten, eine Schicht- und Wechselschichtzulage für den Fahrdienst, eine hundertzprozentige Jahressonderzahlung, die Bezahlung von Überstunden ab der 1. Minute ohne Abzug sowie eine Zulage für Vorhandwerker, Gruppenführer und Teamleiter.

Auch in NRW waren die Verhandlungen in der vergangenen Woche in zweiter Runde ergebnislos geblieben. „Die Kolleginnen und Kollegen der Nahverkehrsbetriebe sind enttäuscht und verärgert über das Verhalten der Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde, hatten sie doch bereits zuvor eindrucksvoll bewiesen, dass sie es erst meinen und bereit sind, für die Durchsetzung ihrer Forderungen zu kämpfen“, so Nils Graf, zuständiger Gewerkschaftssekretär für den Verdi-Bezirk Südwestfalen. „Aus diesem Grund müssen wir nun erneut ein deutliches Signal an die Arbeitgeber senden, damit wir die 3. Verhandlungsrunde erfolgreich bestreiten.“

Zusammenarbeit mit Fridays for future

Der 1. März, an dem die meisten regionalen Streiks durchgeführt würden, sei gleichzeitig der Klimastreiktag, zu dem Fridays for Future aufgerufen habe. „Die notwendigen Veränderungen in diesem Bereich können wir nur gemeinsam voranbringen, dazu benötigen wir auch eine breite Unterstützung der Gesellschaft, so Graf: „Uns geht es ausdrücklich nicht darum, die Menschen zu treffen, die den ÖPNV jetzt schon ausgiebig nutzen.“ Daher weise man frühzeitig auf die Warnstreiks hin, damit sich die Fahrgäste darauf entsprechend einstellen können.“