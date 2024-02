Hagen. 100.000 Herzschläge am Tag sind der Motor des Lebens. Chefarzt Harilaos Bogossian stellt in Hagen grundlegende Informationen zur Pulsmessung vor.

„Den Puls zu messen ist eine unkomplizierte Möglichkeit, grundlegende Informationen über die eigene Herzgesundheit zu erhalten“, erklärt Prof. Dr. Harilaos Bogossian. „Wer seinen Puls im Alltag bewusster wahrnimmt, kann mögliche Störungen frühzeitig erkennen“, betont der Chefarzt der Kardiologie und Rhythmologie am evangelischen Krankenhaus Hagen-Haspe.

Im Rahmen des europa- und deutschlandweiten Aktionstags #Pulseday am Freitag, 1. März, lädt die Kardiologie des Krankenhauses auf dem Mops zu einem Vortrag ein, um auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen. „Was verrät mein Puls?“, so lautet der Titel des Gesundheitsforums. Die Veranstaltung beginnt am Dienstag, 27. Februar, um 18 Uhr im Schulungsraum des Hasper Krankenhauses, Brusebrinkstraße 20.

Puls entspricht der Anzahl der Herzschläge pro Minute,

100.000 Herzschläge am Tag sind der Motor des Lebens. Wichtige Organe werden so mit Sauerstoff versorgt. Bei jedem Herzschlag entsteht ein Druck, der das Blut gegen die Wände der Arterien drückt. So ist der Puls z.B. am Handgelenk fühlbar. Er entspricht der Anzahl der Herzschläge pro Minute, die sogenannte. Herzfrequenz oder Herzschlagrate. „Wenn jemand bestimmte Krankheiten hat, vor allem Herzrhythmusstörungen, kann der spürbare Puls von der tatsächlichen Herzschlagrate abweichen“, so Professor Bogossian. „Das passiert zum Beispiel beim Vorhofflimmern. Der Puls wird unregelmäßig und kann sehr langsam oder sehr schnell sein.“

Pulsmessen ist leicht erlernbar

Der Puls liefert Aufschluss über die Anzahl der Herzaktionen pro Minute (Pulsfrequenz), die zeitliche Abfolge der Pulsschläge (Pulsrhythmus) und die Art des gefühlten Pulsschlages, also hart oder weich (Pulsqualität). In seinem Vortrag erklärt der Chefarzt eine leicht erlernbare Technik des „Pulsmessens“ und worauf man dabei achten sollte.

Wie niedrig darf mein Puls sein? Wie hoch darf er sein, wenn ich mich körperlich anstrenge oder Sport treibe? Was mache ich, wenn mein Puls unregelmäßig ist? Und vor allem: Wann ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen?

Der Vortrag, zu dem alle Interessierten eingeladen sind, findet statt am Dienstag, 27. Februar, um 18 Uhr.