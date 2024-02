Breckerfeld. „Breckerfeld ist bunt“ ist eine Kundgebung auf dem Kirchplatz am Samstag überschrieben. Wie bunt aber wirklich? Und wie ist die AfD aufgestellt?

„Breckerfeld ist bunt - für Vielfalt, Zusammenhalt und Menschlichkeit“ - so ist sie überschrieben, die Kundgebung auf dem Kirchplatz am Samstag ab 18 Uhr, die sich anlehnt an die zahlreichen Demonstrationen in deutschen Großstädten in den letzten Wochen. Bunt soll es im wahrsten Sinne werden, weil gestaltete Neonherzen - so die Idee der Künstler Johannes Dennda und Markus Nottke - am Jakobus-Brunnen und in den Bäumen vor den beiden Kirchen symbolisch dafür stehen sollen, dass es in der Stadt eine Willkommenskultur gibt. Laut Polizei im EN-Kreis rechnen die Veranstalter mit rund 300 Teilnehmern, diese Zahl zumindest haben sie angemeldet.