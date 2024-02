Hagen. Einen zweistelligen Millionen-Betrag kostet die Sanierung des Kunstquartiers Hagen. Wer das alles bezahlen muss, bleibt strittig.

Müsste die Schumacher-Stiftung sich nicht eigentlich an den Sanierungskosten des gleichnamigen Museums beteiligen? Diese Frage ploppte jetzt erneut im Kulturausschuss auf. Denn bei den Bürgern für Hohenlimburg kam angesichts der klammen Zeiten erneut das Störgefühl hoch, dass es doch wohl kaum der Steuerzahler allein sein könne, der für die Baumängel in zweistelliger Millionen-Höhe an dem Murks-Museum zur Kasse gebeten wird.