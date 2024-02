Hohenlimburg. Pia-Marie Grunwald arbeitet in einer Zahnarztpraxis in Hohenlimburg - will aber den Beruf wechseln. Wohin, das soll eine Reise zeigen:

Sie war mal für zwei Wochen von der Schule aus in China, aber diese Reise ist für Pia-Marie Grunwald dann doch eine andere Hausnummer: Sechs Wochen will die Hohenlimburgerin mit dem Rucksack durch Australien reisen, die Ostküste entlang von Sydney bis Brisbane. Für die Zahnarzthelferin mehr als nur ein langer Urlaub. Vielmehr soll es auch ein beruflicher Selbstfindungstrip werden.