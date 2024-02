Hagen. Der Hagener Glückscoach Biyon (39) musste in der ersten „Let‘s Dance“-Show Quickstep tanzen. Alles über Jurywertung und seine neue Tanzpartnerin.

„Es war so krass“, strahlte Biyon Kattilathu nach seinem ersten Auftritt bei „Let‘s Dance“ über das ganze Gesicht. „Das Tanzen, das Studio, das Drumherum, alles ist einfach mega.“ Bei der RTL-Kennenlernshow am Freitagabend, 23. Februar, trat der Hagener Glückscoach zum ersten Mal als einer von 14 Promi-Kandidaten auf.

Mit Mariia Maksina, die ihm als Profitänzerin zugeteilt war, musste er - genau wie sein Gruppenpartner Stefano Zarrella mit Tänzerin Marta Arndt - einen Quickstep präsentieren.

Biyon Kattilathu tanzte mit Mariia Maksina (im Bild) bei „Let‘s Dance“ einen Quickstep, den „Champagner unter den Standard-Tänzen“. © Andreas Rentz | Andreas Rentz

Das sagt die Jury

Und wie beurteilte die Jury den ersten Tanz der selbstbewussten Männer? Motsi Mabuse lächelte und gab sich diplomatisch: „Beide bleiben in der Musik, man hat ein bisschen Talent gesehen.“ Jorge Gonzales sprach von einem Kopf-an-Rennen und ermahnte: „Ihr müsst Gas geben, euch mehr konzentrieren.“

Der gefürchtete, da meist strenge Juror Joachim Llambi erklärte: „Musik und Tanz passten bei Biyon schon sehr sauber zusammen. In Haltungsteilen muss er mehr atmen. In Solo-Parts war Biyon etwas stärker als Stefano.“

Achter Platz für Biyon

Insgesamt heimste der 39-jährige Motivationstrainer von der Jury 13 Punkte ein, inklusive der Publikumsstimmen belegte er somit am ersten Abend mit dem achten Platz einen mittleren Rang. Ein ansehnliches Ergebnis, beteuert der Hagener mit indischen Wurzeln doch immer wieder, er habe bislang noch nie einen Tanzkurs belegt, hoffe aber, er könne sein „Bollywood-Gen“ bei „Let‘s Dance“ einfließen lassen.

Marta Arndt wird feste Tanzpartnerin

Wie‘s für Biyon Kattilathu jetzt weitergeht? Als feste Tanzpartnerin für den kommenden Auftritt bzw. für die kommenden Shows wurde ihm Marta Arndt zugeteilt. Die 34-jährige, gebürtige Polin, die seit 20 Jahren in Deutschland lebt, wird den Motivationstrainer, der derzeit auch mit seinem Programm „Lebe. Liebe. Lache“ durch Deutschland tourt, trainieren.

Offizielle Trainingsstätte für Biyon und Marta Arndt ist das Tanzcentrum Stein auf dem Elbersgelände in Hagen. © Hagen | Michael Kleinrensing

Größtenteils im Tanzcentrum Stein auf dem Elbersgelände in Hagen, wo Biyon schon vor einigen Tagen von einer Stein-Mitarbeiterin „den ersten Schliff“ erhalten hat. Am Sonntag, 25. Februar, rücken Marta Arndt (1,62 Meter) und Biyon Kattilathu (1,78 Meter) bei Elbers an, trainieren dort einige Tage, bis es dann wieder nach Köln geht, wo die Endproben samt Show stattfinden.

Auch interessant

Aufgekratzt und überglücklich

Und Biyon? Der Social-Media-affine Entertainer verabschiedete sich aufgekratzt und überglücklich nach der ersten „Let‘s Dance“-Show mit seinem Standard-Gruß „Euer Lieblingsinder“ bei seinen Followern.

Die nächste Show startet am Freitag, 1. März, um 20.15 Uhr auf RTL. Das Finale findet am 24. Mai statt.