Hagen. Am Kratzkopf in Hagen haben auf dem Gelände des ehemaligen Tierheims Waldarbeiter zugeschlagen. Warum auf dem Gelände kaum noch ein Baum steht.

Es hatte am Ende etwas Verwunschenes. Ein „Lost Place“, ein vergessener, schon fast mystisch wirkender Ort. Die Natur hatte das Gelände des ehemaligen städtischen Tierheims am Kratzkopf in Hagen zurückerobert. Seit die Einrichtung im Herbst 2012 aus der Natoprstraße an die Hasselstraße umgezogen ist, ist dort dem Wildwuchs kein Einhalt mehr geboten worden.