Hagen. Mary Parisi will ihre Leidenschaft an ihre Schüler in Hagen weitergeben. Dafür veranstaltet sie zum 2. Mal einen Dance Contest mit Profi-Jury.

Am 3. Juli gibt es in der Ischelandhalle ein großes Spektakel zu sehen. Ausnahmsweise geht es dabei aber nicht um Basketball oder Handball, sondern ums Tanzen. Denn dann veranstaltet Mary Parisi, Lehrerin am Theodor-Heuss-Gymnasium in Hagen, bereits zum zweiten Mal einen großen School-Dance-Contest. Anders als im letzten Jahr können diesen Sommer aber nicht nur Gruppen, sondern auch Solo-Tänzer sowie Duos und Trios ihr Können unter Beweis stellen.