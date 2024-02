Hagen-Helfe. Die Kosten für das Sanierungsprojekt am Helfer Parkdeck laufen aus dem Ruder. Wie die Stadt das erklärt und wie es weitergehen soll

Es ist ein einfaches Parkdeck. Aus Beton, kein großer Schnickschnack - zugegebenermaßen kommt es etwas heruntergerockt daher. Ein Parkdeck wie jedes andere eben, mit dem Unterschied, dass dieses an der Fritz-Steinhoff-Schule in Helfe seit mittlerweile Sommer 2020, also mehr als dreieinhalb Jahre, für Autos gesperrt ist. Zum Ärger der Anwohner, Eltern oder Besucher, die ohnehin unter dem Parkdruck im Quartier leiden. Die Sanierung eben dieses Parkdecks könnte nun womöglich noch zu einer der teuersten Parkplatz-Sanierungen der Stadt werden.