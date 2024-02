Hagen. Nur 390 Gramm wiegt die kleine Hafsa, als sie im Agaplesion Klinikum Hagen zur Welt kommt. Mediziner schaffen es, das Baby überleben zu lassen.

Etwas größer als eine Hand war die kleine Hafsa, als sie in der 24. Schwangerschaftswoche das Licht der Welt erblickte. Das Team des Perinatalzentrum im Agaplesion Klinikum Hagen tat alles, damit es das 390 Gramm kleine Mädchen trotz des viel zu frühen Starts ins Leben schafft. Mit Erfolg, wie das Haus nun mitteilen kann.

Bereits in der 18. Schwangerschaftswoche bemerkte die werdende Mutter Filiz Dündar eine Veränderung: „Mein Instinkt sagte mir, dass etwas nicht stimmt. Ich hatte ein komisches Gefühl“, blickt sie zurück.

Schnell war klar: Ihre Sorgen waren begründet, erklärt das Klinikum dazu. Das ungeborene Kind in ihrem Bauch war viel zu klein und wurde nicht ausreichend mit lebenswichtigen Nährstoffen versorgt. „Die Ärzte sprachen von einer ‚schwersten Wachstumsretardierung‘ und einer ‚Plazentainsuffizienz‘. Mein Mann und ich waren am Boden zerstört, aber unser Glaube gab uns die Kraft und Hoffnung, unsere Kleine schließlich in den Arm nehmen zu können“, erinnert sich die 25-jährige Mutter.

Jeder Tag im Bauch ist essenziell für die Entwicklung

In der 22. Schwangerschaftswoche wurde Filiz Dündar stationär im Klinikum Hagen aufgenommen. „Ziel ist es stets, die Schwangerschaft zu prolongieren, das heißt, zu verlängern. Jeder Tag, den ein Kind im Bauch der Mutter verbringt, ist essenziell für seine Entwicklung“, weiß Hiltrud Nevoigt, Leiterin des Perinatalzentrums Hagen.

Zu diesem Zeitpunkt war Hafsa nicht weit genug entwickelt, um außerhalb des Bauches zu überleben, teilen die Experten weiter mit. „Ich war mir wirklich nicht sicher, ob diese Schwangerschaft ein gutes Ende nehmen würde. Trotzdem wollten wir, dass alles medizinisch Mögliche für unsere Kleine getan wird“, so die Hagenerin.

Dem erfahrenen Team der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe rund um Chefarzt Dr. Askin Dogan gelang es, die Schwangerschaft um zwei Wochen zu verlängern. In der fast vollendeten 24. Schwangerschaftswoche wurde das kleine Mädchen schließlich am 31. Juli 2023 per Kaiserschnitt auf die Welt geholt – etliche Wochen vor dem eigentlich errechneten Geburtstermin im November.

Hafsa ist eine kleine Kämpferin

Nur 390 Gramm leicht und etwas größer als die Hand ihrer Mutter war die kleine Kämpferin bei der Geburt. Mit der Expertise von Dr. Jan-Claudius Becker, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, und dem Team der Station 35 unter der Leitung von Raphaela Krüger gelang es, Hafsa auch außerhalb des schützenden Bauches der Mutter eine Umgebung zu schaffen, in der sie wachsen konnte. „Das Kind entwickelte sich prächtig und machte schnell Fortschritte“, weiß Dr. Becker.

Die Eltern Filiz und Emre Dündar waren insbesondere von der familiären Atmosphäre auf der Station begeistert: „Alle Beteiligten waren außerordentlich freundlich und hilfsbereit. Auch mehrere Anrufe mitten in der Nacht waren kein Problem. Wir wussten zu jeder Zeit, wie es Hafsa geht und konnten sie immer besuchen.“ Zusätzlich konnten die Eltern auch aus der Ferne rund um die Uhr bei ihrer Tochter sein und sich per Handy oder Computer live dazuschalten. „Das Baby-TV-System im Klinikum hat uns dabei geholfen, Ängste abzubauen. Auch Hafsas große Schwester und ihre Verwandten konnten sie auf diese Weise jederzeit sehen und schon eine erste Bindung aufbauen.“

Mit 2250 Gramm aus der Klinik entlassen

Nach dem langen Aufenthalt im Krankenhaus folgte die Entlassung im Dezember: „2250 Gramm wog sie, das ist ein hervorragendes Behandlungsergebnis“, so der erfahrene Neonatologe Dr. Becker stolz. Bei dem Übergang in den Alltag unterstützt die Familie das Team des „Bunten Kreis Hagen“.

Mutter Filiz Dündar ist froh, die Strapazen und die Ungewissheit auf sich genommen zu haben. Sie möchte anderen Eltern Mut machen: „Auch wenn die Situation noch so schwierig und ausweglos erscheint, sollte man nicht aufgeben und alles für das Kind tun.“