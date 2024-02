Hohenlimburg. Dieses Jahr soll es zum Stadtfest Hohenlimburg wieder ein Truckerfest geben. Organisator Marco Heppe hat dabei ein ambitioniertes Ziel:

Sie sind wieder dabei: Zum Stadtfest in Hohenlimburg, das in diesem Jahr vom 5. bis 7. Juli stattfindet, sollen erneut mehrere dutzend Trucker mit ihren Chrom-Boliden auf dem Rathausplatz campieren. Doch die Wagen sind nicht nur zur Unterhaltung der Besucher da. Vielmehr verfolgt Organisator und Lkw-Fahrer Marco Heppe diesmal ein ambitioniertes Ziel: Mehr als 10.000 Euro will er im Rahmen des Festes mit seinen Trucker-Kollegen für den guten Zweck sammeln - das wäre eine Rekordsumme für die Trucker, die bei ihren bisherigen Besuchen bei den Stadtfesten in Hohenlimburg stets Spenden gesammelt haben.