Hagen. Als Ministerin hat Bärbel Höhn die Umweltpolitik in NRW geprägt. So blickt sie auf eine Stadt wie Hagen, die vom Klimawandel eingeholt wird.

Grünen-Politikerin Bärbel Höhn (71) war zehn Jahre lang Umweltministerin in Nordrhein-Westfalen und saß zwölf Jahre im Bundestag. Jetzt engagiert sich die Polit-Rentnerin ehrenamtlich für Umwelt- und Klimaschutz. Mit ihrem Buch „Lasst uns was bewegen! Was wir jetzt für die Zukunft unserer Enkel tun können“ will sie in Zeiten von Klima-Krise und „Fridays for future“, wie sie sagt, „vor allem die eigene Generation wachrütteln“. Auf Initiative der Bürger-Energiegenossenschaft 58, des Klimabündnisses, des Bund für Umwelt- und Naturschutz und des Allerwelthauses spricht sie am Mittwoch, 28. Februar, im Schumacher-Museum. So blickt die Oberhausenerin auf Städte wie Hagen und deren Probleme mit dem Klimaschutz.