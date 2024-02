Wehringhausen. Kuriose Straftat am Samstag in einer Kleingartenanlage am Goldberg in Hagen. Die Ganoven sind noch vor Ort, als der Besitzer kommt.

Am vergangenen Samstag kehrte ein Laubenbesitzer eines Kleingartenvereines am Goldberg gegen 14.30 Uhr zu seinem Häuschen zurück und bemerkte, dass dort eingebrochen worden war. Das Kuriose: Die Einbrecher waren noch da. Er rief die Polizei. Die Beamten fanden zwei Männer (41 und 29 Jahre alt) mit jeweils weit über zwei Promille stark alkoholisiert auf einem Bett sitzend vor. Sie behaupteten, den in der Laube fehlenden Alkohol getrunken und dort genächtigt zu haben. Den Diebstahl der fehlenden Elektronikartikel stritten sie ab. Die Polizisten nahmen beide Männer in Gewahrsam und legten eine Anzeige vor.