Breckerfeld. In Breckerfeld wird gerade ein neuer Bolzplatz gebaut, wie es ihn so in ganz NRW nur wenige Mal gibt. Das ist der Stand der Arbeiten.

Der Blick von oben auf die Baustelle auf einer Wiese neben der Sport- und Freizeitanlage Breckerfeld lässt erahnen, dass hier etwas Besonderes entsteht. Denn neben der geschotterten Fläche, die in etwas das Areal des Spielfeldes umfasst, sind 14 Fundamente zu sehen. Fundamente, die bald das Dach tragen sollen, das diesen Bolzplatz so besonders macht.