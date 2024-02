Hagen-Eppenhausen. Das Neubaugebiet „Auf der Gehre“ nimmt Gestalt an. Doch die Dimensionierung der Einfamilienhäuser kommt nicht bei allen Anwohnern gut an.

Wenn Andreas Schomborg morgens am Frühstückstisch sitzt, hat er bereits nach wenigen Minuten den Kaffee auf. Denn sein Blick aus dem stattlichen Panoramafenster seines Bungalows an der Gehrstraße in Eppenhausen fällt seit ein paar Wochen nicht mehr auf eine schmucke Grünfläche, die einst Heimat vieler Schrebergärtner und Kleintiere war. Stattdessen muss er mit der roten Rohbau-Ziegelwand eines neuen Nachbarn vorliebnehmen, der in dem neuen Baugebiet „Auf der Gehre“ seinen Traum vom Eigenheim verwirklicht. Und das in einer Dimensionierung, wie es sich die alteingesessenen Anwohner selbst in ihren skeptischsten Befürchtungen kaum vorzustellen vermochten. „Natürlich konnten wir nicht davon ausgehen, dass die schöne Grünfläche auf der gegenüberliegenden Straßenseite bis in alle Ewigkeit bestehen bleibt“, zeigt auch Anrainerin Silke Schreiber sich durchaus als Realistin. Aber sie erinnert sich zugleich daran, dass man seitens der Stadt Hagen stets kommuniziert habe, eine hochwertige, sensible Bebauung umsetzen zu wollen. Selbst von Klimaneutralität sei die Rede gewesen: „Damit hat das, was sich jetzt vor unseren Haustüren auftürmt, wenig zu tun.“