Hagen. Einen starken Rückgang verzeichnen die Statistiker vor allem auch mit Blick auf Wohnungen in Wohngebäuden. Ein Überblick zur Lage in Hagen

58 Baugenehmigungen waren es bislang dieses Jahr, 58 Baugenehmigungen waren es auch von Januar bis September im vergangenen Jahr, die die Stadt Hagen erteilt hat. An der absoluten Zahl hat sich zunächst einmal also nichts verändert - aber es gab eine deutliche Verschiebung. So wurden - das geht aus den Zahlen des Landesamts für Statistik hervor, insgesamt 49 Genehmigungen für Einfamilienhäuser erteilt, nur vier für Zwei- und 5 für Mehrfamilienhäuser (-33 und -68,8 Prozent).